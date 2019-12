Oroscopo di Branko oggi 2 dicembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 2 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del giorno precedente.

Oroscopo 2 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 2 dicembre Branko: Ariete

Secondo Branko avrete un cielo positivo per buona parte di questa nuova settimana, anche se il consiglio è di non farsi troppo prendere dalle questioni affettive e di famiglia nei prossimi giorni. Oroscopo 2 dicembre Branko: Toro

Per Branko oggi la Luna vi crea un impedimento interponendosi tra voi e chi vi sta affianco per la gran parte del tempo, ad ogni modo nel corso delle ore la situazione migliora e si apre una fase con nuove svolte positive in divenire.

Oroscopo 2 dicembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko c’è aria di situazioni favorevoli, il cielo pare portare influenze positive, potreste ottenere riconoscimenti o anche un miglioramento della sfera economica personale.

Oroscopo 2 dicembre Branko: Cancro

Per voi, Branko l’inizio in sordine non deve lasciarvi dubbiosi: già in serata il quadro astrale muta per lanciarvi verso nuovi propositi, idee e iniziative.

Oroscopo 2 dicembre Branko: Leone Secondo Branko passate da una fase di enorme passionalità a una più pratica e concreta. State pensando agli affari, ai soldi, e ai progetti che avete in cantiere. Oroscopo 2 dicembre Branko: Vergine Per Branko stesea c'è un ricongiungimento che vi piacerà moltissimo e che andrà a toccare alcune corde emotive molto spesse. Oroscopo 2 dicembre Branko: Bilancia Come afferma Branko ci sono incomprensioni e indecisioni con cui dovreste avere a che fare almeno fino a tarda serata. Oroscopo 2 dicembre Branko: Scorpione

Per voi Branko ci sono degli incroci astrali che vi portano oggi a pensare a come fare felici le persone intorno a voi. Con questa Luna, inoltre, pensate meno alle cose diplomatiche e più a quelle passionali. Oroscopo 2 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 29 novembre Branko: Sagittario Per Branko oggi siete un pò sonnolenti perchè dopo molte emozioni si passa alla routine, ma restano ancora tanti sogni, obiettivi e mete da raggiungere. Oroscopo 2 dicembre Branko: Capricorno Per Branko è in arrivo una fase decisamente bellissima nella quale vi troverete a galoppare col successo verso il 2020. Oroscopo 2 dicembre Branko: Acquario Per Branko, Luna nel segno in positivo, favoriti gli spostamenti, i viaggi o i progetti avventurosi in divenire. Oroscopo 2 dicembre Branko: Pesci Oggi Branko sta per arrivare una fase in cui ci si potrà godere un fine 2019 coi fiocchi, ma una sola nota vi attanaglia, quella della salute, fate attenzone.

Aggiornamento ore 9.30