Oroscopo Paolo Fox oggi 2 Dicembre 2019: ecco le previsioni dell’astrologo segno per segno

Rieccoci ancora una volta con l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di oggi.

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall'app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo 2 Dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 2 Dicembre 2019: Ariete

Oggi, secondo Paolo Fox, si parla di un inizio di settimana in cui paradossalmente la necessità di tornare a occuparsi di faccende di lavoro, pur pressanti, toglierà via un pò di tensioni per troppe grane di natura personale e familiare. Oroscopo Paolo Fox 2 dicembre 2019: Toro

Secondo Paolo Fox è un lunedì molto complicato perchè sebbene necessitiate di risposte, queste tardano ad arrivare e anche giocare di strategia è poco consigliato anche perchè le persone che vi stanno intorno sono pericolose. Aspettate, se potete, fino a metà settimana. Oroscopo Paolo Fox 2 dicembre 2019: Gemelli

Secondo Paolo Fox oggi grazie a una luna molto incisiva nutrite di grinta e determinazione per arrivare a fare di un progetto una strada lastricata di ottimismo e vitalità. Oroscopo Paolo Fox 2 dicembre 2019: Cancro

Per Fox il lunedi archivia un weekend piuttosto scialbo dal vostro punto di vista,ed è come una premessa per una metà settimana piuttosto elettrica su diversi aspetti della vostra vita. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo2 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 2 dicembre 2019: Leone

Per Paolo Fox è un ambiguo lunedì perchè da una parte giocate contro la tensione che vi logora, e dall’altro ci sono alcune presunte critiche che vi mettono ansia. Per decisioni vitali, attendete l’inizio del weekend. Oroscopo Paolo Fox 2 dicembre 2019: Vergine

Secondo Fox è un momento in cui ci incrociano sogni di ambizioni legate a viaggi e spazi nuovi e anche relazioni differenti. Se potete, datevi all’avventura. Oroscopo Paolo Fox 2 dicembre 2019: Bilancia

Il vostro giorno Paolo Fox lunedi si apre con influssi benevoli della Luna ma Venere è avversa. Perciò, in amore pazienza, e occhio a pensar troppo che stare da soli possa essere una soluzione a lungo termine. Oroscopo Paolo Fox 2 dicembre 2019: Scorpione

Per voi Fox, la settimana si apre con una oscillazione a voi nota di umori e sensazioni diverse, attorno a cui dovete lavorare. Siete in contatto diretto col partner per quanto concerne le imminenti trasformazioni che vi aspettano, e potreste goderne i frutti senz’altro entro il fine di quest’anno. D’accordo, oggi è un lunedi duro e il vostro intento è non urtare la calma di chi vi sta vicino, ma non essere impulsivo, specie se ti affianca un Toro o Leone. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 2 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 2 dicembre 2019: Sagittario

Per voi Paolo Fox è un lunedi in cui vi preme cavalcare l’armonia con i familiari; bisogna essere pazienti ma di recente vi siete accorti come mettere da parte troppe aspettative e archiviare una fase negativa possa aiutarvi a vincere. Ma se potete, tagliate i rapporti nocivi. Oroscopo Paolo Fox 2 dicembre 2019: Capricorno

La giornata secondo Paolo Fox vi impone di essere pazienti nella sfera lavorativa. Sono alla porte cambiamenti che vi chiamano ad uno sforzo di concentrazione. Oroscopo Paolo Fox 2 dicembre 2019: Acquario Per voi Paolo Fox c’è una Luna che porta stabilità, sia a livello di forza che di ottimismo. Se potete cavalcare delle nuove avventure, fatelo senza remore. Le stesse vi sono favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox 2 dicembre: Pesci

Per Fox la vostra fantasiosa visione delle cose e anche una luna in fase positiva vi inducono a essere ottimisti e a trovare il lato buono delle cose. E, malgrado i problemi vari, siete allegri e contagiosi.

