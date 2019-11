Oroscopo oggi Branko, 13 novembre 2019. I consigli dell’astrologo

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In oltre che La Cucina delle Stelle.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 13 novembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del 12 novembre.

Oroscopo 13 novembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 13 novembre Branko: Ariete

E’ un giorno clou per l’Ariete che ha grandi ambizioni e vorrebbe mettersi al comando di alcune decisioni. Non sempre di fa tutto con rapidità, ma programmando, si ottengono grandi risultati. Oroscopo 13 novembre Branko: Toro

Le influenze dei pianeti si fanno sentire: Urano opposto a Mercurio-Scorpione e in più la Luna piena, rendono complesse alcune scelte sul piano economico. Saturno e Venere, però, inducono a avvicinarsi a nuovi incontri.

Oroscopo 13 novembre Branko: Gemelli

Con la Luna di novembre, per Branko il vostro è un oroscopo da vincenti. Potrebbero anche giungere prove di amore.

Oroscopo 13 novembre Branko: Cancro

Secondo Branko oggi Mercurio gioca un ruolo chiave: essendo il pianeta del lavoro, porta da oggi fino a fine dicembre dei grandi influssi: e ci sarà chance di mettere a posto situazioni economiche e pendenze. Occhio agli sforzi muscolari.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 13 novembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 13 novembre Branko: Leone Anche oggi influisce la Luna piena e rischiate di essere suscettibili, nervosi. In ambito professionale, Sole e Mercurio vi creano scompensi emotivi, ma Venere e Giove appianano le cose. Evitate i luoghi affollati. Oroscopo 13 novembre Branko: Vergine Non inizia alla grande oggi, con arie di burrasca. C’è poi un Urano che favorisce ispirazioni e svolte professionali. Se però vi sentite sotto pressione, dice Branko, prendetevi del tempo per riflettere. Oroscopo 13 novembre Branko: Bilancia Momento di impatto emotivo, e nel lavoro, una certa esigenza di stare con nuove persone. Luna Gemelli e Marte, provocano un terremoto sentimentale. Si parla di amori…

Oroscopo 13 novembre Branko: Scorpione

E’ una giornata ‘sì’, e riuscerete a a importvi nei campo che più vi interessa. Secondo Branko Plutone e Sole, Saturno e Nettuno, Mercurio vi danno molta forza e, soprattutto, incidono nell’amore. Aggiornamento alle 8.00 Oroscopo 13 novembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 13 novembre Branko: Sagittario Anche voi vi trovate chiamati a dare una risposta a chi vi tira in direzioni diverse: Luna nel doppio Gemelli e Nettuno nel doppio Pesci, dice Branko, e la vostra confusione disarma voi e gli altri. Occhio anche agli acciacchi e influenze. Oroscopo 13 novembre Branko: Capricorno Branko sostiene che Marte in Bilancia vi innervosisce e che la salute non va un granché. Ma dice anche che occorre pazientare: a dicembre arriva Giove e le svolte sono dietro l’angolo. Oroscopo 13 novembre Branko: Acquario E’ una giornata di divertimenti, di bizzarrie, di relax. Non esagerate, però, per non infastidire gli altri. Anche se non vi dovete nascondere: dice Branko che Acquario non va mai in letargo. Oroscopo 13 novembre Branko: Pesci Luna in Gemelli e sfida Nettuno: per Branko oggi per voi è giornata di sogni e sentimenti. Nell’aria si parla di viaggi, si prospetta poi, un 2020 sensazionale.

Oltre all’oroscopo di Branko, leggete anche l’oroscopo di Paolo Fox.

Aggiornamento ore 9.30