Oroscopo oggi Branko 25 ottobre 2019: la giornata segno per segno

Quasi tutti i segni in questo anno di Giove in Sagittario devono affrontare questioni riguardanti beni immobili, proprietà vicine e lontane, eredità, nuovi investimenti di case e relativi conflitti e cause legali, ovviamente. Problemi anche tra ex coniugi ed ex soci, sempre per spartizioni. Molto presto Giove vi darà quello che ancora trattiene, approvazione e assistenza, intanto organizzate gli affari non per oggi (Luna contro) ma preferibilmente per lunedì 28, Luna nuova in Scorpione, magnifica per i tre segni d’acqua.