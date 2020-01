Oroscopo oggi Branko 31 gennaio 2020: le previsioni dell’ultimo del mese

Oroscopo 31 gennaio Branko: Toro

Una settimana divertente e ricca di iniziative. Quando qualcuno ti chiede dii adattarti, mostri i tuoi muscoli. Ma sei convinto che questo sia l’unico modo? La coppia che è stata insieme per molto tempo ha superato momenti più difficili.

Oroscopo 31 gennaio Branko: Gemelli

Vuoi mostrare chi sei veramente, ma non perdere il controllo. Marte è sempre in opposizione, devi stare attento alla tua relazione per molto tempo, soprattutto per non dire troppo e causare un litigio.

Oroscopo 31 gennaio Branko: Cancro

Stai ancora lottando con l’immortale tentativo di Saturno di distruggere molte delle tue illusioni. Sai che stai sognando la libertà, ma non puoi evitare le responsabilità familiari.

