Oroscopo oggi Branko 30 gennaio 2020: la giornata secondo l’astrologo

Oroscopo 30 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 30 gennaio Branko: Leone

Sul posto di lavoro non essere come un muro, devi ascoltare, concentrarti ed essere autonomo: farai meraviglie. Forse non è il momento più luminoso della tua vita, ma il fermo abbraccio di Marte sta ancora elettrizzando le tue giornate.

Oroscopo 30 gennaio Branko: Vergine

Le geometrie celesti preparano ricompense significative per il tuo impegno. Se lasci che molti si fidino di te, ti daranno più frutti succosi. Non ha senso nascondersi, devi risolvere i tuoi problemi affettivi.

Oroscopo 30 gennaio Branko: Bilancia

Mercurio e Marte aumentano il morale e il lavoro. Esiste il rischio di delusione per la traiettoria di Saturno. In ogni campo proteggiti, agendo con astuzia, come se non ci fossero gli altri.

Oroscopo 30 gennaio Branko: Scorpione

Venere e Giove creano una miscela di lavoro, relazioni, benefici per la salute, possibilità, fascino e talento. Anche per amare. Le stelle stanno crescendo così come le riserve economiche.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 30 gennaio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 30 gennaio Branko: Sagittario

Lo stress ti costringe a soffrire ogni giorno, ma il successo arriva ora, ti circonda e in qualche modo ti supera. È anche finanziariamente vantaggioso. Ma l’amore non c’è. Presto, anche a beneficio di Venere, anche le persone singole possono “sistemarsi”.

Oroscopo 30 gennaio Branko: Capricorno

La transizione di Giove è una specie di trattamento riabilitativo dopo un periodo molto complesso. Quindi torna indietro, guadagni e goditi alti livelli di invidia. Quando si tratta di scelte e decisioni, sbrigati.

Oroscopo 30 gennaio Branko: Acquario

Mercurio e Marte creano argento vivo nella tua relazione. E ti motivano come marines. Negoziati, contatti, discorsi e viaggi nascono e avvengono sotto stelle ispiratrici, e l’allenamento fisico è più efficace.

Oroscopo 30 gennaio Branko: Pesci

Puoi trovare e sviluppare un business, guadagnare di più e passare più tempo libero. L’amore solleverà il tuo cuore e aumenterà la tua gioia. Solo platonico perché il sesso sembra senza successo.

Aggiornamento ore 9.00