Oroscopo oggi Branko, 4 novembre 2019. I pronostici della giornata

Per un po’sarete voi ad avere Venere opposta, cercate di fare il massimo con questa meravigliosa crescente Luna in Acquario, primo quarto a favore dei segni d’aria. Dei tre, voi avete Mercurio in aspetto molto positivo, ottima partenza nel lavoro, professione, affari. Con vistosi scontri con chi siete in contatto stretto, ma sono i soliti contrasti, attenti a non creare pretesti per cause legali.