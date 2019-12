Oroscopo oggi Paolo Fox 20 Dicembre 2019: le previsioni del giorno

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per il 20 dicembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i consigli del giorno 19 Dicembre 2019 a cura dell’astrologo. Se invece volete conoscere i pronostici delle stelle e il vostro oroscopo settimanale, basta leggere qui.

Paolo Fox, oroscopo 20 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Ariete

Dovete stare attenti a quello che vi circonda. Il momento è faticoso e accusate un po’ di stress sul lavoro; anche sul piano sentimentale aspettatevi qualche scaramuccia. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Toro

Siete oberati di lavoro, non avete molto tempo per altro e questo a causa degli ultimi stravolgimenti. Tutto sommato però le stelle sono buone per l’amore. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Gemelli

Bene le stelle dei Gemelli in questi giorni, ma non dovete guardarvi più indietro. Il fine settimana è propizio per riconciliarsi in coppia. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Cancro

Paolo Fox, oroscopo 20 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Leone

Le stelle non bastano, qualcosa in amore non va. Sul lavoro invece provate sensazioni buone, tutto sembra presagire delle novità piacevoli. Ok le storielle d’amore senza troppi pensieri. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Vergine

Con questa Luna è il vostro turno per recuperare. In generale, da adesso in poi avete l’occasione di superare i blocchi mentali e provare a ricongiungersi con affetti lasciati da parte. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Bilancia

Buoni gli influssi lunari che portano fortuna e buone prospettive sul piano sentimentale. Fai una cernita delle persone di cui fidarsi sul lavoro. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Scorpione

Paolo Fox, oroscopo 20 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Sagittario

Il tempo c’è, devi fare ordine sul lavoro o rivedere i tuoi programmi se lavori in proprio. Giove suggerisce dei rinnovamenti positivi e nel fine settimana boom d’amore. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Capricorno

Dopo il mese che hai passato sei un po’ diffidente, ma se lavori bene non devi temere cadute. Il weekend ti aiuterà a toglierti qualche scoria di troppo. Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: Acquario Se vuoi recuperare nel weekend, devi darti da fare per chiudere le cose sospese. Chi lavora in proprio dovrebbe cercare di togliere il superfluo. Preparati al nuovo anno che sarà sorprendente.

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre: Pesci

Innamorati, ci siamo! Il fine settimana porta buone stelle, e se siete single non lo sarete per molto.

