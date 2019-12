Oroscopo di Paolo Fox oggi, 19 Dicembre 2019: pronostici dell’astrologo

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di oggi.

Paolo Fox, oroscopo 19 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre 2019: Ariete

Non disponete di grande energia in questa giornata, Paolo Fox allora consiglia di non attendersi grosse cose, anche perché sul piano professionale dovete attendere un po’ per qualche risposta positiva. Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre 2019: Toro

Bene la sfera professionale, ma questo riguarderà tutto il 2020. I sentimenti invece richiedono una maggiore cautela, per non mandare tutto all’aria. Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre 2019: Gemelli

Il cambiamento vi ispira, questo grazie al transito di Venere portatrice di novità. Si mette alla grande per chi vuole un’avventura amorosa. Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre 2019: Cancro

Molta attenzione, suggerisce Paolo Fox, se state trattando qualcosa di grosso. Non siate impulsivi e prendete tempo anche in amore. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 19 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre 2019: Leone

Se sul lavoro ci sono piccoli segnali positivi, va detto che di spazio per altre cose non ce n’è molto. L’amore sembra non toccarti minimamente ora. Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre 2019: Vergine

Le stelle si sono apparecchiate benissimo per voi, vi viene facile. Sul piano emotivo potete contare sul supporto lunare. Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre 2019: Bilancia

Momento propizio grazie all’influsso lunare, almeno per tre giorni la strada è in discesa ma dovrete metterci comunque del vostro. Nel fine settimana esplosione d’amore. Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre 2019: Scorpione

Una prospettiva diversa sul piano professionale sembra scaturire da questa configurazione astrale, e allora il passaggio al nuovo anno potrà essere foriero di cambiamenti. Ottima fase per i rapporti sentimentali, ma non ingarbugliate le relazioni. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 19 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre 2019: Sagittario

Dovete mantenere la calma! Chiaro che siete esausti, ma come osserva l’astrologo se avrete pazienza pian piano tornerà il sereno. Anche nei colloqui cercate di essere più flessibili. Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre 2019: Capricorno

Vi sentite arrabbiati per qualcosa che vi è capitato, ma questo vi sprona anche a darvi da fare. I sentimenti richiedono certezze e risposte, ma non temete, arriveranno. Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre 2019: Acquario Siete quasi al verde, questo perché in passato avete dovuto sopperire a spese straordinarie. Adesso occorre concentrazione per far quadrare i conti.

Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre: Pesci

Grande fiducia per le questioni di cuore, e in generale sono proprio i rapporti di ogni tipo che sembrano essere molto favoriti da questo cielo. Occhio sul lavoro a una nuova opportunità

