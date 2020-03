Oroscopo oggi Paolo Fox 30 marzo 2020: indicazioni del giorno

Siamo di fronte a una nuova giornata, prima della nuova settimana, tutta da scoprire in chiave astrologica. Al solito, ci rivolgiamo all’esperto: con le previsioni di Paolo Fox per oggi, 30 marzo 2020.

Come di consueto, l’oroscopo di Paolo Fox si potrà confrontare con le sue ultime previsioni liberamente tratte dall’app Astri. Vi segnaliamo inoltree previsioni di marzo e della settimana.

Paolo Fox, oroscopo 30 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 30 marzo: Ariete

Cerca di evitare conflitti. Esci dai giorni molto tesi e ora hai bisogno di un po ‘di tempo. Questo periodo può metterti in una posizione difficile in amore: o vai avanti o crei una relazione duratura. Oroscopo Paolo Fox 30 marzo: Toro Avrai bisogno di maggiore fiducia, anche materiale, per rimanere calmo in questo momento. Vuoi che il tuo partner d’amore sia più pronto e disponibile per te. Sei preoccupato per le finanze e spesso dovrai riconsiderare le tue spese pianificate. Oroscopo Paolo Fox 30 marzo: Gemelli I Gemelli hanno rivisto il loro lavoro o un progetto a causa di ciò che abbiamo vissuto. Ora stai aspettando una risposta o una conferma. Forse qualcuno si preoccupa si una persona cara, ma ad aprile, Venere sarà nel segno e ti porterà un nuovo respiro. Oroscopo Paolo Fox, 30 marzo: Cancro In questi giorni vivi in ​​uno spirito molto impaziente e ansioso. Anche se le cose stanno andando bene intorno a te, sei ancora triste, ma fa parte della tua natura imperfetta. Ora prova a superare questa tensione. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 30 marzo per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 30 marzo: Leone

Si suggerisce di non precipitarsi in nuovi progetti ora, perché presto Saturno sarà in opposizione e vorrà un conto. Queste stelle ti fanno vedere una connessione che ti spinge di più a chiuderla una volta per tutte.

Oroscopo Paolo Fox 30 marzo: Vergine

Hai bisogno di più specificità, probabilmente stai ancora cercando un partner. Stai attraversando un periodo molto complicato, hai molto in mente. Non lamentarti di questo oroscopo in quanto favorisce nuove relazioni per i single. Oroscopo Paolo Fox 30 marzo: Bilancia

È molto probabile che in questo momento perderai conoscenza più volte, perché sei nervoso e stai lottando con il mondo intero. Forse hai aspettato ulteriori conferme d’amore, e ora stai pensando di rimandare le decisioni importanti al prossimo mese. Oroscopo Paolo Fox 30 marzo: Scorpione

Questi non sono giorni facili: molti di voi sono arrabbiati per essere stati accusati di qualcosa di ingiustamente. Hai fatto fondamenta per almeno 15 giorni, ma tutto ciò che fai è sempre un secondo aggiustamento. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 30 marzo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 30 marzo: Sagittario

Ti attende una giornata molto intensa in amore. Puoi svegliarti e decidere improvvisamente di interrompere la storia. La convivenza o le relazioni a lungo termine saranno già seriamente testate. C’è anche stress da lavoro in questo periodo per complicare le cose. Oroscopo Paolo Fox 30 marzo: Capricorno

Molti hanno affrontato una doppia crisi durante questo periodo. Forse qualcuno è troppo occupato, sopravvaluta la relazione con un partner. Anche le relazioni ben collaudate sono state scosse in questi giorni. Oroscopo Paolo Fox 30 marzo: Acquario Il consiglio è di evitare il più possibile le controversie. Ti senti molto ansioso perché non sei stato in grado di vivere la vita che hai fatto per diversi mesi. Vuoi un cambiamento radicale, forse in amore. Oroscopo Paolo Fox 30 marzo 2020: Pesci

Se qualcuno ha problemi familiari, oggi sarà in grado di risolverli facilmente. Fai attenzione ad aprile, perché puoi discutere di alcune situazioni sentimentali. Le coppie che vivono insieme da molto tempo dovrebbero ora voler avvicinarsi.

Queste le previsioni di oggi di Paolo Fox. Nella sezione apposita del sito vi sono anche l’oroscopo di Branko e quello della redazione.

Aggiornamento ore 8.00