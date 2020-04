Oroscopo oggi Paolo Fox 8 aprile 2020: le previsioni dalle stelle

Siamo pronti a scoprire che cosa le stelle hanno in serbo per noi, attraverso le indicazioni dell’oroscopo. Non possiamo fare a meno di consultare un esperto autorevole: ecco i pronostici di Paolo Fox per oggi, 8 aprile 2020.

Al solito le previsioni di i Paolo Fox sono a disposizione come le ultime proiezioni in libera sintesi dall’app Astri. Non dimenticate di rileggere poi pronostici di aprile e quelli settimanali.

Paolo Fox, oroscopo 8 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 8 aprile: Ariete

Sarai un po’ ansioso perché è la Luna che è in opposizione. Dovresti provare a muoverti comodamente, almeno fino a giovedì. Le stelle raccomandano cautela nel trattare con gli altri. Oroscopo Paolo Fox 8 aprile: Toro Questi sono i giorni che possono causare ritardi dovuti all’incoerenza di Saturno. Fortunatamente, tu ami la fiducia in te stesso e preferisci avanzare dritto piuttosto che in modo confuso. Oroscopo Paolo Fox 8 aprile: Gemelli Ora è un grande momento per pensare all’amore. Ora avrai tempo per fare nuove amicizie sui social network. Oppure, per qualsiasi motivo, puoi contattare nuovamente la stessa persona. Certo, se vuoi una relazione seria, devi comportarti come un adulto. Oroscopo Paolo Fox, 8 aprile: Cancro Questo è un anno molto importante per te, dovresti già sentire i progressi della tua vita, ma sappi che il meglio arriverà! Puoi chiudere tutto ciò che non ti fa bene. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 8 aprile per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 8 aprile: Leone

Saturno e Marte hanno una posizione sbagliata: questo indica che potrebbero esserci diversi ostacoli sul tuo cammino. Alcuni progetti non si muovono o si sviluppano. Al momento c’è un limite da aggiungere: in breve, cerca di non terminare con il tuo partner. Oroscopo Paolo Fox 8 aprile: Vergine

È un anno importante per te: prendi decisioni che non saranno prese alla leggera nella tua vita. Il tempo storico è molto complicato, ma ci sono pianeti dalla tua parte e se hai qualche problema puoi risolverli facilmente. Oroscopo Paolo Fox 8 aprile: Bilancia

Devi approfittare degli effetti benefici di Venere. Il cielo ti fa pensare a come si sentiranno le nuove emozioni verso la fine dell’emergenza. Se stai pianificando qualcosa di speciale decidi l’ultimo passaggio. Oroscopo Paolo Fox 8 aprile: Scorpione

Ti senti già meglio anche se abbiamo riscontrato alcuni problemi importanti, sei ancora in grado di fare del tuo meglio quando ti viene presentato. Sarà una buona giornata e nei prossimi giorni, con la segnalazione della Luna, le cose andranno meglio. Notizie interessanti arriveranno presto. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 8 aprile per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 8 aprile: Sagittario

Un momento molto difficile per te. Non solo hai restrizioni ma hai anche problemi nella relazione. Da oggi a giugno, i pianeti metteranno alla prova tutte le relazioni romantiche. Se inizi una storia, potresti trovarla difficile. Oroscopo Paolo Fox 8 aprile: Capricorno

Se vuoi iniziare nuovi progetti, devi essere paziente e aspettare fino alla primavera successiva. Invece, coloro che hanno già problemi ora possono risolverli facilmente. Dai un’occhiata all’economia. Oroscopo Paolo Fox 8 aprile: Acquario Se appartieni a un genere di soggetto insoddisfatto della tua vita, ora sei probabilmente più preoccupato e controverso. Sei qualcuno che ha bisogno di vivere liberamente e di ricompensarti, altrimenti c’è un desiderio di ribellione. Oroscopo Paolo Fox 8 aprile 2020: Pesci

Devi mostrare l’amore con molta attenzione. Devi essere chiaro su ciò che vuoi da una relazione e quindi seguire la decisione. Se si desidera una relazione seria, non è necessario contattare persone inaffidabili.

Abbiamo letto le previsioni di oggi di Paolo Fox. Nella sezione oroscopi potete consultare anche l’oroscopo di Branko e quello della nostra redazione.

Aggiornamento ore 8.00