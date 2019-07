Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2019: i consigli dell’astrologo

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, giovedì 1 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 31 luglio 2019.

Paolo Fox, oroscopo 1 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2019: Ariete

Adesso ci sarà da lavorare per progetti a breve scadenza. Si tratta di soluzioni utili per alcuni mesi quindi e non per anni. Il mese di Agosto porterà energia. Hai la possibilità di cogliere al volo le occasioni che si presenteranno da qui fino a Novermbre, anche grazie ad una persona che potrà aiutarti. Avresti voglia di fare altro, ma dovrai seguire le necessità.

Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2019: Toro

Poche energie per questi primi giorni di Agosto: il nervosismo è in aumento e la fatica si fa sentire. In amore il consiglio è quello di procedere con cautela fino a Ferragosto. Potresti essere meno motivato, anche se non tutte le storie sono in crisi. Non hai più intenzione di accettare alcune provocazioni da parte del tuo partner. Stai attento al caldo e cura meglio l’aspetto fisico. Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2019: Gemelli

Stelle confuse per quanto concerne il lavoro, va decisamente meglo invece per i sentimenti. Chi è solo dovrebbe vivere meglio l’amore lasciandosi andare. Chi ha il partner giusto al suo fianco può costruire molto in vista del futuro. Se ti piace una persona pensa sempre al fatto che l’amore è bello ma anche variabile. Lasciati trascinare da nuove storie, ma fino ad un certo punto perché nella seconda parte di Agosto potrebbe essere tutto rimesso in discussione. Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2019: Cancro

Sembrano tutti coalizzati contro di te, oppure che non capiscano i tuoi meriti. Periodo migliore per i rapporti d’amore. Ogni tanto ti capita di rimproverare gli altri alzando la voce. Potresti sembrare quindi un po’ troppo egocentrico e saputello. Vorresti sempre mettere in riga gli altri e dirigerli. Si tratta di un trucco per nascondere le tue insicurezze. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 1 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2019: Leone

Giove, Marte, Venere e la Luna sono al tuo fianco. E’ il momento giusto per decidere cosa fare in vista del futuro. Se hai buone basi ed il partner giusto potresti anche pensare di svolgere un’attività in coppia. Se stai lavorando in un’azienda in crisi è il caso di cambiare: entro l’autunno può arrivare un vantaggio. Ci sono buone idee.

Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2019: Vergine

Le cose migliorano in questa seconda parte della settimana. La Luna sarà nel segno da venerdì, quindi sembra giunto il momento della resa dei conti per qualcuno. Questo significa regolarizzare alcune questioni lavorative, ma anche familiari. E’ ora di farti notare e di far valere le tue idee. Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2019: Bilancia

Con Agosto le insidie del recente passato andranno via. Molti capiranno tutto quello che è accaduto recentemente. Se devi dare o ricevere dei soldi, potrebbe esserci qualche ritardo. Il mese di Agosto fortunatamente però sarà più gestibile rispetto a quello di Luglio. Se devi recuperare un amore potresti guardarti intorno. Puoi puntare sul weekend. Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2019: Scorpione

Cerca di superare i cambiamenti che ci sono stati nelle ultime settimane. Non è facile mantenere la calma in questo periodo. Di solito sei una persona influenzabile e vulnerabile. Sei anche molto suscettibile: alcune persone riescono a farti infuriare anche con poche parole. Se c’è stato qualche problema, meglio riparlarne dopo Ferragosto perché adesso non è facile farti cambiare idea. Sei più istintivo che razionale in questa fase.

Aggiornamento ore 10.00

Paolo Fox, oroscopo 1 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2019: Sagittario

La parte migliore di Agosto sarà proprio quella iniziale. Il rischio è quello di prendere con troppa fretta alcune iniziative. Stai attento perché quello che adesso sembra un riferimento non lo sarà più dopo Ferragosto. Le iniziative che partono in questo periodo portano energia. E’ scontento chi non riesce a cambiare perché ha accettato qualche obbligo troppo pesante. L’istinto ti porterà lontano.

Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2019: Capricorno

Troppi pensieri e tensioni ultimamente. Sei molto responsabile e qundi non puoi farti vedere cedevole. In questi giorni c’è bisogno di mettere un po’ di ordine nella tua vita. Nel weekend ci sarà la posibilità anche di riconciliarsi in amore. Non è casuale il fatto che intorno a te ci siano persone fragili. Di solito ti piace dare una mano a chi ha bisogno. Sembri indistruttibile e questo ti preclude un aiuto nei momenti di difficoltà. Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2019: Acquario

Stai cambiando i gusti e in questa fase non è facile prenderti. Avresti voglia di scappare lontano, ma non si sa dove. Non ti fidi, però vorresti vivere una nuova emozione. La serenità precaria potrebbe essere dovuta a fattori esterni. Ami cambiare, ma in realtà potresti fare le stesse cose dell’anno scorso. Stai attento alle relazioni d’amore, specie se pensi che una persona non sia del tutto collaborativa nei tuoi confronti.

Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2019: Pesci

All’inizio tutto bene, andando avanti con Agosto le cose potrebbero peggiorare. Se una situazione ormai è archiviata, non pensarci più. Stai attento ai tradimenti. Ci sono grandi novità per gli imprenditori e per chi lavora in proprio. L’autunno porterà grandi soddisfazioni. Stai attento alle persone prevenute nei tuoi confronti. Evita incontri fastidiosi nel weekend.

Aggiornamento ore 12.00