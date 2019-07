Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: le previsioni dell’astrologo

L’oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, martedì 23 luglio 2019. Le previsioni de segno per segno per la giornata di oggi. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata di lunedì 22 luglio 2019.

Paolo Fox, oroscopo 23 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Ariete

Sii cauto in ambito sentimentale, specie se ti barcameni tra due storie, oppure se stai con una persona problematica. Ci sono alcune tensioni, alcuni problemi ancora da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Toro

Fai grande attenzione in amore, perché il prossimo mese si tireranno le somme e potrebbe esserci una decisione definitiva. Sarai tu a decidere se una storia ha ancora ragione di continuare oppure no. Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Gemelli

Nessuna pausa ti libererà dai tuoi pensieri ora. Ci sono delle situazioni difficili che dovresti affrontare magari cambiando strategia. Dovresti dedicarti maggiormente all’amore, ma anche qui serve un po’ di cautela.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Cancro

C’è da alzare il livello dell’attenzione. Non abbassate la guardia e tenetevi lontani dalle polemiche, soprattutto in amore, sfera ampiamente in difficoltà negli ultimi tempi. Da giovedì le stelle vi aiuteranno a superare le difficoltà, ma fino ad allora evitate le polemiche.

Paolo Fox, oroscopo 23 luglio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Leone

Raccoglierai tanto in vista di un Agosto da vivere alla grande. Resta sempre valido il consiglio di non avere presunzione e di non prevaricare gli altri. Ammorbidendo il tuo modo di fare, usando altre strategie, otterrai di più.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Vergine

Le stelle sorridono alla Vergine: c’è entusiasmo e approfittane per costruire qualcosa che si realizzerà nei prossimi mesi. L’amore tornerà protagonista a breve.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Bilancia

Non è il momento migliore per l’amore, ci sono state discussioni e tensioni che adesso vanno risolte. Cerca di non portare nella relazione lo stress derivante da questioni professionali e lavorative.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Scorpione

Liti e disguidi hanno portato stress e non ne puoi più. La soluzione migliore sarebbe allontanarsi per trovare il modo di ricaricarsi, altrimenti, se proprio non puoi farlo, devi trovare un’alternativa per evitare le discussioni.

Paolo Fox, oroscopo 23 luglio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Sagittario

Sei propenso ai cambiamenti: è proprio quello che vuoi per allontanarti da situazioni problematiche, sia in ambito professionale che personale. Si prospettano tempi migliori, con riconoscimenti del tuo valore. Per l’amore, meglio aspettare il fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Capricorno

Oggi “scatti” per qualunque cosa, sia nell’ambito lavorativo che in quello personale. Anche in amore c’è aria di tempesta a causa del tuo nervosismo. Cerca di non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Acquario

La necessità di sentirti libero si fa sentire e questo potrebbe causare alcuni conflitti con chi ti sta intorno. Tu non vuoi obblighi, ma questo a volte contrasta con la situazione che stai vivendo. Cerca di fare attenzione a quello che fai, sei un po’ distratto.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: Pesci

Il momento è favorevole anche se ci sono ancora alcune ombre in ambito sentimentale, specie per chi ha vissuto una crisi d’amore nei mesi scorsi. Cerca il chiarimento, ma senza fissarti su paure estreme.

