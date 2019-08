Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2019: la giornata secondo l’astrologo

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, giovedì 29 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 28 agosto 2019.

Paolo Fox, oroscopo 29 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2019: Ariete

Saturno ancora dissonante causa il rallentamento di alcune situazioni: per esempio chi sta guardando le entrate paragonandole agli anni passati capisce di aver guadagnato qualcosa di meno. C’è da rimboccarsi le maniche per rinnovare un progetto. In ambito sentimentale il consiglio è quello di non abbandonare le buone emozioni nate all’inizio del mese di Agosto. Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2019: Toro

Il destino ce lo creiamo noi, l’astrologia può solo segnalare quali sono i momenti migliori. Nella giornata di giovedì c’è un po’ di fatica, ma nel fine settimana si aprirà una fase molto importante. In poco tempo potresti fare delle scelte molto interessanti o pensare a qualcosa di meglio da fare. In amore ci sono state alcune perplessità, però adesso arriva una fase di recupero.

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2019: Gemelli Sono da vivere con molta attenzione queste giornate. Molti si chiederanno se stanno facendo la cosa giusta, se un certo tipo di lavoro è ancora interessante. Probabilmente ci sarà qualcosa da rivedere. In casi estremi dovrai cambiare. Queste stelle sono particolari e possono incidere anche sulla forma fisica. Fino alla giornata di sabato occorre prudenza in amore.

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2019: Cancro

Paolo Fox, oroscopo 29 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2019: Leone

Giove sarà favorevole per tutti coloro che vogliono emergere in questi giorni. Bisogna tenere sotto controllo alcune relazioni perché sei molto ostinato e probabilmente anche un po’ arrabbiato. Alcuni probemi secondo te non sono ancora stati superati completamente. Devi circondarti di persone valide. Prima di iniziare una sfida non darti per vinto e soprattutto cerca di fare le cose ragionando.

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2019: Vergine

Ti senti meglio e questa è la cosa più importante. Quando l’oroscopo è buono ci si può accorgere in anticipo di alcuni problemi e cercare di risolverli in tempo. Il momento è davvero redditizio sia in amore che al lavoro. Le giornate di venerdì e sabato saranno particolari: la concerntrazione di pianeti nel segno sarà elevata e questo significa che ci saranno opportunità.

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2019: Bilancia

Stai sempre cercando tranquillità. Non dovresti mai fare lavori in cui si discute troppo spesso ed in cui è necessario mettere tutti d’accordo. Se hai sempre intorno persone che non hanno intenzione di trovare accordi non sarà semplice trovare equilibro in ambito lavorativo, poiché le persone che ti stanno vicino pensano ad altro. Per fortuna in amore hai una buona resistenza. Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2019: Scorpione

Hai pensato di buttare tutto all’aria. Molti tra Giugno e Luglio hanno chiuso alcune collaborazioni, oppure hanno cambiato tutto intorno, con nuovi capi e nuovi punti di riferimento. In questo periodo è necessario ritrovare un po’ di serenità, anche perché sei un po’ sottotono da qualche giorno. In amore bisogna essere prudenti, però già nel fine settimana si recupera.

Paolo Fox, oroscopo 29 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2019: Sagittario

La Luna è molto interessante e devi approfittarne, perché poi le giornate di venerdì e sabato saranno un po’ sottotono. Sei molto ottimista di solito, ma ultimamente hai vissuto una piccola crisi. Chi ha qualche anno in più vorrebbe avere più tempo libero che in questi giorni sarebbe anche utile per concludere al meglio un discorso d’amore. Se stai vivendo due storie d’amore contemporanemente sii prudente.

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2019: Capricorno

Hai intenzione di tornare con una persona che si è allontanata, ma devi anche capire come la pensa questa persona. Magari puoi anche dare un’occhiata all’oroscopo del partner. Se hai una bella storia ora vuoi ufficializzarla. Le giornate di venerdì e sabato sono importanti. Sei di fronte ad un grande progetto che adesso sembra finalmente gestibile. Qualcosa sta cambiando in maniera inaspettata. Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2019: Acquario La parte più critica di Agosto finalmente è superata ed adesso si può recuperare. Le speranze sono molte, anche se c’è qualche soldo in meno. Settembre sarà un mese di vigore e potrai fare le scelte giuste senza pensarci troppo. In questo periodo regna l’incertezza insieme ad un po’ di agitazione interiore. Probabilmente ti sei imposto regole e ritmi che non ti piacciono. Nuove regole in arrivo nel rapporto di coppia.

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2019: Pesci

Quello che dici potrebbe essere interpretato male. Forse qualcuno cerca di farti apparire in una luce diversa dalla tua. Cerca di fare passare questo periodo di confusione e di tensione. In questi giorni non sarà semplice trovare un accordo economico o di lavoro. Dopo il 10 settembre la situazione cambierà.

