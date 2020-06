Oroscopo Paolo Fox domani, 17 giugno 2020: previsioni in anteprima

Quando la noia bussa alla tua porta, non lasciarla entrare. Non andare nemmeno alla porta. Trova qualcosa di creativo da fare e andrà via.

Oroscopo Paolo Fox 17 giugno: Acquario

In vena di rischio, metterai alla prova i tuoi limiti. Mentre il tuo atteggiamento si inclina verso il temerario, sarai incantato o allarmato? Forse un po ‘di entrambi, ed è questo il punto.

Oroscopo Paolo Fox 17 giugno 2020: Pesci

Ci sono persone che sembrano farti sentire audace e giocoso, anche se quelle qualità sono sempre dentro di te, in attesa che emerga il permesso, quando in realtà non ne hanno davvero bisogno.

