Oroscopo Paolo Fox domani, 20 giugno 2020: previsioni in anteprima

Fare ciò che è responsabile non sembra sempre molto divertente, ma c’è un modo per rendere la medicina più appetibile, in stile Mary Poppins, con un cucchiaio di zucchero.

Oroscopo Paolo Fox 20 giugno: Acquario

La forza di volontà può essere difficile da trovare, motivo per cui il vantaggio stellato è meraviglioso. Un’infusione di forza di volontà cosmica ti aiuterà a ignorare il disagio dell’autodisciplina in modo da non dover soffrire il dolore del rimpianto.

Oroscopo Paolo Fox 20 giugno 2020: Pesci

Le auto ammaccate mostrano la loro storia di collisione mentre le auto rattoppate continuano come se nulla di brutto fosse mai accaduto. Sei saggio a essere alla ricerca di segni di riparazione.

Queste erano le previsioni di oggi di Paolo Fox. Nella sezione oroscopo, potete approfondire con le previsioni di Branko e quelle di Italia Sera.