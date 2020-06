Oroscopo 20 giugno 2020: le previsioni di domani

Eccoci di nuovo, siete pronti per prendere nota delle indicazioni astrologiche? Il weekend è alle porte, per cui in tanti saranno più che interessati. Vediamo come andrà secondo l’oroscopo di domani.

Di seguito i pronostici di domani, 20 giugno 2020, e date uno sguardo per un confronto alle ultime previsioni.

Oroscopo 20 giugno: Ariete

Un invito improvvisato ti sembra strano ma accetta comunque. Qualcuno cerca di incontrarti e stai cercando di essere catturato.

Oroscopo 20 giugno: Toro

Le tue idee su come migliorare la situazione sono perfette, ma non scuotere la barca. Eseguirle prima ha superato un manager o un supervisore.

Oroscopo 20 giugno: Gemelli

Ascoltare e continuare con un cliente sui suoi problemi fa tutto parte del lavoro, ma tieni d’occhio l’orologio. Non sei un terapista.

Oroscopo 20 giugno: Cancro

Il cielo mostra che la turbolenza è finita per ora. Ma tieni la cintura allacciata per ogni evenienza. Non si sa mai quando la corsa sarà di nuovo irregolare.

Oroscopo 20 giugno: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 giugno: Leone

ualcun altro riceve l’ultima parola e non ne sei troppo felice. Ma qualunque cosa tu faccia, non riaprire l’argomento. Lascia che sia per ora.

Oroscopo 20 giugno: Vergine

Le scuse non aiuteranno e non si crederà alla scusa. Vai avanti. Non c’è niente da guadagnare cercando di placare qualcuno che non sarà placato.

Oroscopo 20 giugno: Bilancia

Di solito sei un giocatore di squadra, ma davvero non ti piace dove sta andando un progetto o un’impresa. Esprimi la tua obiezione di coscienza.

Oroscopo 20 giugno: Scorpione

Una delle tue armi segrete è l’embargo emotivo. Qualcuno che pensava di poter andare d’accordo senza di te è pronto a piangere.

Oroscopo 20 giugno: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 giugno: Sagittario

Prima di dire a un collega di superarlo, assicurati di non proiettare impazienza da te stesso su qualcun altro.

Oroscopo 20 giugno: Capricorno

Ancora una volta stai tagliando i legami con un’impresa che non ha funzionato. Ricorda: le opzioni che non fanno nulla sono opzioni. Sono solo false speranze.

Oroscopo 20 giugno: Acquario

Non è facile indurre gli altri a considerare un altro punto di vista, ma hanno ragione nel sostenere che sei prevenuto a favore dell’altra parte?

Oroscopo 20 giugno: Pesci

Un collega sfida la tua autorità. Non rispondere. Dopo tutto, questa è la prova più chiara di chi è al comando.

