Oroscopo Branko domani, 20 giugno 2020: i pronostici in anteprima

Oroscopo 20 giugno Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 giugno Branko: Leone

Puoi persuadere abbastanza facilmente amici e familiari a fare le cose a modo tuo domani, ma è la tua strada il modo migliore? Invece di dire agli altri cosa fare, potrebbe essere utile aprire le orecchie e ascoltare ciò che possono insegnarti.

Oroscopo 20 giugno Branko: Vergine

Potrebbe non sembrare che questo sia un momento decisivo per la tua carriera, ma in un certo senso lo è. Devi superare i tuoi dubbi personali nel dover lavorare con determinate persone e trovare il modo di muoversi insieme verso una serie condivisa di obiettivi.

Oroscopo 20 giugno Branko: Bilancia

Chiunque pensi che ti arrenderai perché ti trovi di fronte a un ostacolo apparentemente insormontabile non ti conosce troppo bene. In un modo o nell’altro troverai un modo per superarlo, se non immediatamente, sicuramente entro la prima parte della prossima settimana.

Oroscopo 20 giugno Branko: Scorpione

Se alcuni fatti e cifre non sembrano sommarsi, devi fare in modo che la tua attività lo capisca. Molto probabilmente qualcuno con cui lavori ha fatto un errore e sta cercando di coprire le proprie tracce. Non lasciare che accada. La colpa sta interamente a loro.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 giugno Branko: Sagittario

Va bene avere una differenza di opinione con qualcuno, ma non lasciare che si scaldi troppo o un’amicizia di lunga data potrebbe finire bruscamente e infelice. Chiediti: vale davvero tanta angoscia solo per dimostrare che hai ragione?

Oroscopo 20 giugno Branko: Capricorno

Devi mettere così tanto te stesso nel tuo lavoro negli ultimi tempi che potresti avere difficoltà a indietreggiare e rallentare. Ma devi davvero farlo, perché anche un Capricorno stacanovista ha dei limiti e i pianeti avvertono che ti stai avvicinando pericolosamente al tuo!

Oroscopo 20 giugno Branko: Acquario

Le giuste opportunità sono arrivate al momento giusto, grazie principalmente al viaggio del Sole attraverso l’area più dinamica del tuo segno. Nelle prossime settimane però l’onere sarà più da te per andare a cercarle.

Oroscopo 20 giugno Branko: Pesci

Ci sono così tante cose che hai voglia di dire ma perché non volevi turbare la famiglia e gli amici hai tenuto la bocca chiusa. Nei prossimi giorni, però, diventerai più schietto, e questo va bene. Le persone hanno bisogno di sentire la verità.

Queste le previsioni di domani di Branko, adesso andate a leggere anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.

Aggiornamento ore 8.00