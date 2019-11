Oroscopo Paolo Fox domani 29 Novembre 2019: le previsioni dell’astrologo segno per segno

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di domani.

Che cosa prevedono le stelle per il 29 novembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno 28 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 29 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Ariete

Oggi, secondo Paolo Fox, si subisce un piccolo ‘crollo’, ma è normale essendo nel mezzo di un trittico di giorni di tensioni. La stanchezza poi si fa sentire, e il vostro è un oroscopo comunque complicato almeno fino al weekend. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Toro

Secondo Paolo Fox siete, finalmente, prossimi ad una sorta di nuovo inizio, o quantomeno ad un oroscopo favorevole rispetto ai giorni passati. Bene: in un certo senso sarà un momento di crescita per voi che state mettendo su progetti importanti. Ci saranno anche oggi rallentamenti, ma siete prossimi a raccogliere i frutti. E poi dalle prossime settimane, l’escalation sarà tutta vostra. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Gemelli

Secondo Paolo Fox rispetto a ieri va meglio: infatti la Luna “non e’ piu’ opposta” e nemmeno Venere si rigetta. Quindi questo porterà piccole svolte, specie sul fronte burocratico e amministrativo. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Cancro

Per Fox vede 48 ore con un preciso focus di influenze planetarie. Ecco perchè vi scatta il nervosismo: potrebbero generarsi liti e contrapposizioni, ma non abbassate la testa se c’è qualcosa che non vi torna. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 29 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Leone

Per Paolo Fox anche oggi siete chiamati a parlare con franchezza. Chi ha bisogno come voi di vicinanza e empatia non tollera la doppiezza. E nelle coppie, per fortuna, sono giorni propizi per fortificare l’unione. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Vergine

Secondo Fox si avvicinano due giorni di forti ispirazioni. Riuscite anche a riprendere il controllo di una forte emotività che vi arriva nei momenti meno attesi. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Bilancia

Il vostro giorno Paolo Fox lo vede a rischio, perchè sarà dura per voi oggi mantenere uno stato di relax e di quiete. Siate però prudenti, anche nel fine settimana, perchè le parole hanno un grosso peso, sempre. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Scorpione

Per voi Fox, in queste ore sarete prossimi a trovare la quadra circa una situazione su cui dovete mediare. State pianificando qualcosa di grosso da tempo, specie col partner, e questi piani vanno messi nero su bianco alla svelta, per goderne entro capodanno. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 29 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Sagittario

Per voi Paolo Fox forse è il weekend in cui definitivamente riuscirete a riscattare alcune note dolenti, ed è anche il momento propizio per investire circa una novità che arriva tra fine del mese e inizio del prossimo. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Capricorno

La giornata secondo Paolo Fox è sottoposta ad uno stato d’animo turbolento e confuso. Ma è anche un momento cruciale dell’oroscopo del segno in tutto quest’anno, secondo Fox. Non buttate al vento il quadro astrale favorevole “in vista del 2020”. Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2019: Acquario Per voi Paolo Fox è un weekend intrigante ma occhio agli angoli bui sul fronte “emotivo e sentimentale” perchè siete chiamati ad un qualche piccolo sforzo per ricucire qualche strappo.

Oroscopo Paolo Fox 29 novembre: Pesci

Per Foxn siete pronti a tuffarvi in un finale di settimana colmo di amore. infatti si prevede per “venerdi un grande cielo”, specie per le coppie

Questo è il focus dell’oroscopo di Paolo Fox di domani. Oltre a quello odierno, sempre del noto astrologo, potete analizzare le previsioni giornaliere di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

Aggiornamento ore 10.31