Oroscopo di Branko oggi 28 Novembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 28 2novembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del 27 novembre.

Oroscopo 28 novembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 28 novembre Branko: Ariete

Secondo Branko, è un momento di incroci planetari: Mercurio favorisce le azioni, la Luna una novità finanziaria e il Sagittario influisce sui movimenti in denaro. Oroscopo 28 novembre Branko: Toro

Per Branko siete fortunatamente soggetti a delle trasformazioni della situazione astrale e la Luna favorisce una svolta per gli affari, mentre anche nel lavoro si respira aria migliore. Se potete, “prendete appuntamenti per lunedì”.

Oroscopo 28 novembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko c’è la Luna in Sagittario, e di conseguenza c’è un rilancio di energie e grinta, con tutte le “fatiche” che “saranno ripagate”.

Oroscopo 28 novembre Branko: Cancro

Per voi, Branko oggi è fortissima la influenza di Marte, che spinge affinchè l’amore brilli in alto. Un matrimonio, nuove amicizie, anche nuove storie sono favorite.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 28 novembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 28 novembre Branko: Leone Secondo Branko pure a voi la Luna nuova si supporta al meglio. Dove? In famiglia, coi figli, e negli investimenti per la casa. Qualcuno potrebbe anche pensare di cambiare lavoro. Oroscopo 28 novembre Branko: Vergine Per Branko il quadro astrale sembra negativo, ma non è così fino in fondo. Viceversa, “Luna e Giove in Sagittario” favoriscono un miglioramento della quotidianità domestica. Oroscopo 28 novembre Branko: Bilancia Come afferma Branko è un giorno in cui i soldi la fanno da padroni. La necessità di far quadrare i conti è il vostro pensiero, ma verso sera sarete più sereni.

Oroscopo 28 novembre Branko: Scorpione

Per voi Branko la fine del mese vi riporta un pò di entusiasmo che in fondo è pur sempre nella vostra natura. Il fine settimana è un manifesto del fatto di dover sempre e comunque investire oggi per raccogliere domani. Oroscopo 28 novembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 28 novembre Branko: Sagittario Per Branko fin dalla mattina siete alla grande: oggi in “bellissimo aspetto con Giove”, si attendono sorprese, svaghi, passeggiate e la luna influenza l’amore. Oroscopo 28 novembre Branko: Capricorno Per Branko è ora di ottenere un rilancio: in arrivo un qualcosa di bello, passionale, e con la Luna che entra nel segno “dopo mezzogiorno” il transito planetario darà una svolta almeno fino a Natale. Oroscopo 28 novembre Branko: Acquario Per Branko sono in arrivo “fino a lunedì 2 dicembre” delle preziose e interessanti novità sul fronte economico, ma anche situazioni vantaggiose sul lato prettamente professionale. Oroscopo 28 novembre Branko: Pesci Oggi Branko vi sottolinea un piccolo calo nel fisico, ma del resto niente vi frena e verso mezzogiorno iniziate a girare come una trottola, come sempre.

