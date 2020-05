Oroscopo Paolo Fox domani, 30 maggio 2020: anteprima dei pronostici

Sai come essere sensibile a ciò di cui gli altri hanno bisogno, ma quando è stata l’ultima volta che hai rivolto quei super-sensori a te stesso? La cura di sé sarà la causa più degna.

Oroscopo Paolo Fox 30 maggio: Acquario

C’è un ciclo di stress in cui prendi parte a periodi di tensione seguiti da rilascio. Monitora e osserva te stesso. È necessario? È divertente? Va bene per te?

Oroscopo Paolo Fox 30 maggio 2020: Pesci

Puoi chiuderti all’energia o aprirti ad essa in qualsiasi momento. In questo momento, non sei sicuro di come dovresti andare. Osserva quelli già immersi nel gioco per indizi.

Queste le previsioni di domani di Paolo Fox. Nella sezione dedicata, trovate anche le previsioni di Branko e quelle di Italia Sera.