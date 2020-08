Oroscopo Paolo Fox domani, 4 agosto 2020: i pronostici in anteprima

Anche se non provi piacere per la sofferenza degli altri, a volte il tragico programma televisivo o un amico travagliato ti rende felice per la tua posizione. Non è perfetto da nessuna parte, ma stai meglio di molti.

Puoi dedicare il tuo tempo a valutare l’affare, ma più tempo non ti darà la risposta. Si tratta di accettare ciò che sai in un istante e può essere riassunto in questo modo: se è troppo bello per essere vero, non lo è.

Oroscopo Paolo Fox 4 agosto: Gemelli

La cosa sbilanciata sarà corretta. Con un po ‘di comunicazione, colui che ha un extra fluirà alcune risorse verso colui che non ne ha abbastanza e verrà stabilito l’equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox, 4 agosto: Cancro

Anche se ritieni di non avere notizie da condividere, fai uno sforzo per entrare in contatto con amici e familiari. Rimarrai sorpreso dalle informazioni fortuite che arrivano quando non c’è un programma particolare per la conversazione.

Aggiornamento ore 6.00