Oroscopo Paolo Fox domani, 7 agosto 2020: i pronostici in anteprima

Un aumento o incremento salariale farà molto per alleviare le tue preoccupazioni finanziarie. Dovrai essere regolare nella tua routine di fitness per trarne beneficio. Rendere tutti felici sul fronte professionale potrebbe essere il tuo motto.

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto: Acquario

Non essere frettoloso nelle questioni di proprietà in quanto le cose non sono così semplici come sembrano. Ottenere l’ammissione a un istituto di tua scelta sembra difficile, ma non impossibile.