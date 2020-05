Oroscopo Paolo Fox domani, 9 maggio 2020: pronostici in anteprima

Le tue scelte non devono essere dettate da cose come l’età, la razza, il genere o anche da quanti soldi hai in tasca. Non perdere tempo tenendo conto dei limiti. Vai direttamente alla soluzione alternativa.

Oroscopo Paolo Fox 9 maggio: Acquario

Il dispetto non è molto attraente per te. La posizione più forte è sempre la più compassionevole. I confini a volte devono essere stabiliti, ed è lo spirito del gesto che conta.

Oroscopo Paolo Fox 9 maggio 2020: Pesci