Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 maggio 2020: le stelle della giornata

Tutti i segni zodiacali hanno un quadro già abbastanza chiaro: per qualcuno andrà bene, per qualcun altro no.

oroscopo di Paolo Fox

Paolo Fox, oroscopo 13 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 13 maggio: Ariete

Attento a quello che dici. È vero che hai il diritto di esprimerti, ma anche gli altri hanno il diritto di rispondere quando lo ritengono opportuno. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio: Toro Preferisci mappare le cose in anticipo, ma lasciati spontaneo. È un tipo diverso di concezione, ma vale la pena provare. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio: Gemelli

È stata una strada lunga e difficile, ma i pezzi disparati della tua vita si stanno finalmente riunendo, sebbene in un modo che non avresti mai immaginato. Oroscopo Paolo Fox, 13 maggio: Cancro Proprio quando eri pronto a rinunciare, senti la parola che qualcuno ti aiuterà dopo tutto. Ci sono dettagli da capire, ma è a bordo. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 13 maggio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 13 maggio: Leone



Frustrante quando e cose non vanno bene. Forse è un segnale di avvertimento. Indietreggia per un po ‘e vedi cosa succede. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio: Vergine

Mercurio, il pianeta messaggero, porta buone notizie. Il rovescio della medaglia è che devi ancora attendere la conferma. Devi pazientare. Ne vale la pena. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio: Bilancia

Le persone hanno la sensazione che tu debba loro una spiegazione, ma tu no. Lascia quell’argomento controverso proprio dove si trova. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio: Scorpione

Non sei fatto per camminare sui cristalli, ma non è mai troppo tardi per imparare. Fai un passo cauto ed eviterai le tempeste. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 13 maggio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 13 maggio: Sagittario

Il quadro di oggi significa che le persone fanno buchi nei tuoi piani fino al 14 maggio. Non prenderlo sul personale. Pensa a loro mentre scalciano.

Oroscopo Paolo Fox 13 maggio: Capricorno



Il cieloè snervante perché hai a che fare con pianeti volubili. Impara a esercitare le tue opzioni. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio: Acquario Lascia che le persone testino le idee di guida per i prossimi giorni. È il loro modo di elaborare ciò che vogliono. Tutto quello che devi fare è essere una cassa di risonanza. Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2020: Pesci

Provi cose contrastanti per una certa persona e non puoi spiegarlo. Tieni i sentimenti per te per ora. Hai bisogno di tempo per capire cosa ti disturba.

Aggiornamento ore 8.00