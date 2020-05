Oroscopo Branko oggi, 13 maggio 2020: pronostici dell’astrologo

Buon giorno ed eccoci qui, nuovamente alle prese con pianeti e stelle, per capire che tipo di giornata si materializza per tutti noi. Come con tutti gli ultimi oroscopi vediamo Branko e le sue previsioni di oggi, 13 maggio 2020. Al solito questi pronostici sono realizzati in rielaborazione delle pubblicazioni di Branko online.



Di seguito l’oroscopo di Branko per oggi, 13 maggio 2020 e ricordate che potete leggere anche l’oroscopo della settimana e quello del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 13 maggio Branko: Ariete

Una relazione subisce un cambiamento straordinario. Hai sofferto per le prove. Ora sperimenta la straordinaria trasformazione che ne deriva.

Oroscopo 13 maggio Branko: Toro

La formulazione di un contratto ti mette nel giusto. Non abbiate paura di citare il capitolo e il verso per far sì che l’altra parte onori i suoi obblighi.

Oroscopo 13 maggio Branko: Gemelli

Concedi, cedi o fai tutto il necessario per rendere le cose giuste. Lo stato di diritto lo richiede e non c’è nulla da guadagnare ignorandolo.

Oroscopo 13 maggio Branko: Cancro

Sei stato il centro che detiene da sempre. Ora è tempo che tu ci creda. Senza di te l’organizzazione o il gruppo non funzionerebbero.

Aggiornamento ore 7.00