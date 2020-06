Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 giugno 2020: previsioni del sabato

Oroscopo Paolo Fox 20 giugno: Toro

Il fronte domestico rimarrà tranquillo e pacifico e ti permetterà di riposare e recuperare. Potrebbe essere necessario un aiuto esterno per rimanere alla pari con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox 20 giugno: Gemelli

Investire in qualcosa di nuovo rischia di rivelarsi redditizio. Non lasciarti andare agli eccessi, se vuoi rimanere in salute. Probabilmente rimarrai in uno stato d’animo confuso oggi, a causa dell’indecisione di un anziano.

Oroscopo Paolo Fox, 20 giugno: Cancro

Il tuo stile di vita attivo ti allontanerà da ogni tipo di disturbo fisico. Un membro della famiglia sarà irremovibile di fare le cose a modo suo che potrebbero non essere di tuo gradimento.

Aggiornamento ore 6.00