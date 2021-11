Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 novembre 2021: le previsioni del giorno

Buona giornata, dopo le ultime previsioni ci dedichiamo ai pronostici di Paolo Fox di oggi, 21 novembre 2021.

Ecco le previsioni di Paolo Fox con la nostra rielaborazione libera dall’app Astri. Vedete poi i pronostici del mese e della settimana.

Oroscopo Paolo Fox 21 novembre: Ariete

Potrebbe essere necessario risparmiare del tempo ufficiale per il lavoro personale di qualcuno in questa settimana. I tempi sono maturi per implementare qualcosa su cui hai lavorato a lungo sul fronte professionale. Oroscopo Paolo Fox 21 novembre: Toro

Dovrai investire capitale in un’impresa finché non inizia a dare ritorni. I tuoi sforzi romantici potrebbero darti i risultati attesi.

Oroscopo Paolo Fox 21 novembre: Gemelli

Qualcuno potrebbe importunarti per un favore sul fronte sociale, quindi rimani diplomatico, anche se non sei in grado di dare una mano.

Oroscopo Paolo Fox, 21 novembre: Cancro

È probabile che tu abbia successo nel tuo campo professionale. La lungimiranza e una buona pianificazione ti aiuteranno a battere la concorrenza e a consolidare il fronte accademico.

Aggiornamento ore 6.00