Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 agosto 2021: le previsioni del giorno

Oroscopo Paolo Fox 23 agosto: Ariete

Hai vissuto come uno struzzo con la testa nella sabbia quando si tratta di affrontare una certa questione. Tiralo fuori e dai un’occhiata in giro. Le cose non sono così spaventose come pensavi. Oroscopo Paolo Fox 23 agosto: Toro

Potresti avere ragione e l’altra parte potrebbe aver torto, ma non arrivi da nessuna parte a fissarti l’un l’altro. Lascia un suggerimento che la tua porta è sempre aperta.

Oroscopo Paolo Fox 23 agosto: Gemelli

Proprio quando sei pronto a rinunciare alla speranza, ti imbatti in un mezzo per recuperare il terreno perduto. Persegui questa tangente, non importa quanto inverosimile.

Oroscopo Paolo Fox, 23 agosto: Cancro

Il cielo segna la fine di un lungo ciclo biennale di cambiamenti radicali e riavvii. La tua vita è di nuovo in corso.

