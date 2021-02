Oroscopo Paolo Fox oggi, 25 febbraio 2021: le previsioni del giorno

Chi è preoccupato riceverà indicazioni positive sul fronte sanitario. Una gita in famiglia è in programma per alcuni e promette di essere divertente. Evita le strade trafficate e non guidare un veicolo di cui non sei sicuro.

Oroscopo Paolo Fox 25 febbraio: Gemelli

È meglio non rastrellare vecchie questioni che riguardano la proprietà. Una buona presentazione sul fronte accademico ti aiuterà nella scelta della tua linea. Puoi mostrare il tuo lato brutto al partner oggi.

Oroscopo Paolo Fox, 25 febbraio: Cancro

Puoi contribuire socialmente a qualche causa che ti sta a cuore. Avrai l’opportunità di mostrare le tue capacità sul fronte professionale e di impressionare tutti. Un punto di cattiva salute che ti ha turbato ultimamente rischia di diventare un ricordo del passato.

