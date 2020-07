Oroscopo Paolo Fox oggi, 29 luglio 2020: i pronostici della giornata

Potrebbe diventare possibile acquistare un immobile ora che stavi pensando da molto tempo. Eccellenti prestazioni accademiche ti aiuteranno a recuperare il ritardo con il pacchetto principale. Romanticismo e solidarietà sono indicati.

Oroscopo Paolo Fox 29 luglio: Gemelli

Mangiare in modo errato potrebbe avere conseguenze negative sul fronte della salute. Alcuni di voi potrebbero finire per fare gli incarichi di un giovane in famiglia. Gran parte del viaggio è indicato per quelli sul lato marketing.

Oroscopo Paolo Fox, 29 luglio: Cancro

Coloro che hanno esagerato nella purga troveranno che questa piccola indulgenza ne valga la pena. Le cose andranno sicuramente al lavoro, man mano che riprenderai il controllo di una situazione lavorativa. Chi è preoccupato otterrà indicazioni positive sul fronte della salute.

Aggiornamento ore 6.00