Oroscopo Paolo Fox oggi, 7 ottobre 2020: le previsioni del giorno

Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre: Acquario

Un rimedio casalingo sarà efficace per curare un disturbo. Adotta un approccio non conflittuale per risolvere un problema familiare. Un viaggio d’affari, anche se frenetico, porterà il successo sulla sua scia.

Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre: Pesci

È probabile che i proprietari di immobili trovino un vero affare per la proprietà che desiderano vendere. Potresti sentire di avere un vantaggio in una situazione competitiva sul fronte accademico, ma non rilassarti per questo. È probabile che le cose vadano bene sul fronte romantico grazie agli sforzi reciproci.

