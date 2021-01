Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 gennaio 2021: le previsioni del giorno

Mantieni il controllo sul tuo umore quando hai a che fare con i membri della famiglia. Alcuni problemi di salute legati al cibo spazzatura non possono essere esclusi. La visita a una meta turistica è predetta e si rivelerà molto interessante.

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio: Gemelli

Non si può escludere la possibilità di acquisto di proprietà. È probabile che qualcuno che ha un debole per te riceva molto amore e affetto.

Oroscopo Paolo Fox, 8 gennaio: Cancro

Porta con te denaro sufficiente per una transazione in quanto potrebbe essere necessario. Non insistere su un punto con un anziano oggi e sii più discreto nella tua interazione. È probabile che tu rimanga in forma e in salute grazie ai tuoi sforzi.

Aggiornamento ore 6.00