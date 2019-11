Oroscopo settimanale Paolo Fox: la classifica dei segni dal 25 al 30 novembre 2019

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, da lunedì 25 novembre 2019 a domenica 30 novembre 2019. Che cosa prevedono gli astri per noi tutti?

Come noto, l’apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è molto seguito da un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per questa settimana?

Ebbene, ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno 25 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Questa settimana, secondo Paolo Fox siete al centro di alcune disamine di cuore. Non state nelle retrovie, mettetevi in carreggiata. Attenzione invece a quanto spendete con le faccende domestiche. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Per Fox ci sono alcune congiunzioni astrali, dovuti a Venere favorevole che vi stimolano: questa e la prossima settimana tuttavia occhio a Giove che vuol complicare le cose ma almeno in amore pare siate in grado di andare oltre gli ostacoli. Nel lavoro, invece, ci sono grane che dureranno a lungo. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Per voi le previsioni di Fox se state cercando l’amore è un buon momento. Lanciate nell’amore, anche perchè sarà un ottimo dicembre. Nel lavoro, ci sono dei programmi che avete in mente che possono essere messi in lista. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Secondo l’astrologo non potete aspettarvi troppo da questa settimana. Oltre che a alcuni rischi di litigi o risse verbali tra coppie e amici, anche nel lavoro sono un pò a rischio le collaborazioni. Tenete duro perchè l’inizio 2020 è positivo. Aggiornamento alle 8.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Come dice Fox, i giorni scorsi vi indicono a essere ottimisti. I rapporti possono subire scossoni, specie se recenti. Quanto al lavoro mettete in un angolo le situazioni che vi creano disagio e che non portano frutti nell’immediato.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Secondo Paolo Fox se cercate nuove emozioni nella coppia o negli affetti in generale potete contare sull’amicizia di Venere, anzi, se la vostra relazione è nuova, potrebbe esserci una impetuosa impennata di passione.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Per voi Fox prevede cautela. Saranno giorni tesi e controversi questi per voi Bilancia e inoltre gli strascichi arriveranno fino al fine settimana. Non sarà immune la sfera lavorativa, con tensioni in divenire.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: lo Scorpione

Per voi le previsioni di Fox sono queste: state rivalutando i vostri sentimenti e in queste giornate si riflette moltissimo. Come successo prima del weekend tornate a ridiscutere la coppia in sè per sè. E vi preoccupa la sfera economica.

Paul Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Per voi Fox afferma: Venere vi è di supporto sul fronte affettivo, almeno fino a metà settimana, e inoltre siete in grado di gestire con maggiore tranquillità anche alcuni scossoni, come quelli finanziari o persone a voi poco prossime con voglia di infilarsi nei vostri affari.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

L’astrologo Fox ammette che per voi sarà una settimana ambigua. Sono alle porte nuovi incontro e con Giove nel segno ci sarà spazio per chiarimenti, ma per altri potrebbe anche essere aria di capire come si stia rischiando di vivere relazioni poco corrette.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: l’Acquario

Fox ammette che per voi saranno ore e giorni di novità sul campo della passione. Anche nelle coppie la fiamma e alta, così come nel lavoro, ma del tipo che siete forse troppo nervosi.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Per voi Paolo Fox ritiene che una prima vera svolta arrivi da martedì con Venere che mitiga alcuni malumori che poi torneranno a galla mercoledì. Evitare nella coppia i problemi e le liti inutili, e magari mettere il nervoso professionale fuori dalla porta di casa.

