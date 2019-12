Oroscopo settimanale Paolo Fox: la classifica di tutti i segni dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, da lunedì 30 dicembre 2019 a domenica 5 gennaio 2020. Che cosa prevedono gli astri per noi tutti?

Come noto, l’apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è molto seguito da un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per questa settimana?

Ebbene, ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Non sprecate le forze che avete in questi giorni, fate qualcosa di produttivo. La settimana vi donerà tranquillità e sicurezza, ed è un bene visto l’avvio di anno nuovo con qualche scossone. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Le relazioni con il partner sono piuttosto difficoltose, vi manca in particolare il tempo da dedicargli. Se siete troppo nervosi dovete cercare di darvi una regolata. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Inizia un anno più positivo per voi, in particolare per ciò che riguarda le tasche. Tuttavia né le forze né i rapporti sono particolarmente protetti dalle stelle in questa settimana. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Stanno montando sempre più pensieri e indecisioni, e c’è intorno a voi chi se ne approfitta. Occhio alla salute e alla stanchezza, dovete rilassarvi nel weekend. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Nervosi e agitati, almeno fino a metà settimana in cui avrete maggiori energie positive. State dando tanto agli altri, ma cercate di preoccuparvi anche del vostro status psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Fatevi un piano di quello che realmente conta, in vista di una parte finale della settimana decisamente positiva.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

I rapporti non andranno bene, problemi di ostilità a lavoro e qualche lite con amici. Chiedete comprensione al partner, ma in questo momento non può darvi ciò che desiderate.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

In questa settimana dovete fare delle scelte, e in particolare c’è Saturno in opposizione che costringe tutti a mettere le cose in chiaro nei rapporti sentimentali.

Paul Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Cercate di stilare un bilancio e trovare un giusto mezzo. Sul piano professionale non vi sentite apprezzati, vorreste un ruolo più decisivo. L’amore è povero di stimoli.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Con la Luna sarete capaci di vivere una nuova passionalità a metà settimana. Alcuni di voi potrebbero sentirsi fra due fuochi, scegliete.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Occhio alle finanze, perché Marte complica le cose e porta stanchezza. Troppe critiche e giudizi, allora forse val la pena iniziare daccapo un progetto.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Siete pieni di voglia di fare in questa settimana, e avete l’ansia di concludere in breve tempo. Dovete però osservare la necessaria calma, in particolare sul piano professionale.

