Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni dal 19 al 25 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, da lunedì 19 agosto 2019 a domenica 25 agosto 2019. Ecco i pronostici per ogni segno zodiacale tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox della scorsa settimana.



Paolo Fox, oroscopo della settimana per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Pronti a ravvivare i vostri sentimenti? Settembre sarà il momento ideale per risvegliare il vostro cuore, soprattutto per coloro che sono single da qualche tempo. Le storie d’amore, invece, sono sopravvissute a luglio. In generale, invece, ci saranno ottime possibilità se volete cominciare un nuovo progetto. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Toro

E’ un buon periodo per voi, quindi evitate di stare chiusi in casa in piena solitudine e lanciatevi alla scoprta del mondo. Al bando i conflitti, è tempo di riscoprire la complicità. Entro l’autunno farete una grande scelta, quindi recuperate le energie perché, già da fine agosto, si lavorrà ad un progetto a lungo termine. Non frenatevi, non abbiate paura di sbagliare.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Gemelli In amore siete un po’ titubanti. Soprattutto se siete nel bel mezzo di una storia d’amore nata da poco. Avete la convinzione che non esista alcuna persona che faccia al caso vostro. Problemi anche nella vita di coppia, dove scoppiano tensioni e litigi. E, come se non bastasse, anche sul fronte professionale potrebbero insorgere polemiche, magari per un mancato rinnovo. Un consiglio: mantenete la calma.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Cancro

Siate aperti al mondo, perché le stelle vi daranno occasione di trovare nuove possibilità. In amore, la seconda parte di agosto servirà a consolidare relazioni nate a luglio. Sul fronte professionale, il lavoro prosegue bene, anche se avete capito di avere più rivali che amici. In linea generale, siate prudenti: non è il momento di correre troppi rischi. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Leone

E’ il momento di porvi una domanda: che cosa volete dall’amore? La prossima, infatti, sarà per voi la settimana ideale per definire i vostri sentimenti, sia che voi abbiate appena cominciato una storia (quelle cominciate ad agosto, ad esempio, si mantengono stabili), sia che siate in coppia da tempo e state progettando di “consolidare” la vita di coppia con un matrimonio o un figlio. Quando al lavoro, potreste scontrarci conil vostro capo, perché – come sempre – siete un segno che non accetta compromessi. Ma mettete da parte la presunzione e usate la logica.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

E’ il tempo dell’amore! Venere è nel vostro segno e potete concedervi di essere più passionali. Sono i giorni ideali per coloro che voglio ufficializzare un rapporto. Non solo. Anche dal punto di vista economico è un buon momento. Sul lavoro potrebbe esserci una riunone importante a fine mesi. In generale, cercate di essere propensi ai nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Bilancia

Allacciate le cinture, perché settembre sarà per voi un mese di grande recupero. Amore: si sa, vi stancate facilmente di un rapporto, perché siete un segno che ama la trasgressione, ma cercate di evitare conflitti. Lavoro: evitate scontri ed apritevi agli altri, anche se c’è stato un problema recente. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Scorpione

Lo sappiamo: l’inizio di agosto è stato pesante per voi. Ma ora, per fortuna, il peggio è passato ed è tempo di recuperare un po’ di fiducia nell’amore. Provate a fare qualche passo avanti per far funzionare al meglio le relazioni di coppia. Da venerdì avrete più fiducia nelle vostre capacità mentali. E’ il momento di fare progetti per settembre.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Sagittario

In amore è un momento un po’ particolare. Sembra, infatti, che si sia affievolita la grande passione delle relazioni nate ad inizio agosto. Ci saranno momenti di ripensamento, perché a voi interessano i sentimenti veri e non carezze superficiali. Quanto al lavoro, avete la sensazione che qualcuno stia provando a bloccarvi, ma vi consigliamo di fare attenzione ai colloqui, per evitare che escano parole grosse.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Capricorno

Venere è nel vostro segno! Questo significa che le relazioni vivono un momento favorevole. Quelle appena nate possono contare su sviluppi importanti, mentre per le coppie consolidate è tempo di un grosso recupero. venerdì sarà il momento di rimettere in moto i sentimenti. In linea generale, dedicatevi ai nuovi progetti. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Acquario Mettetevelo in testa: in questo momento la priorità è il lavoro. Ci sono difficoltà economiche che possono bloccare anche la vostra vita sentimentale, dunque cercate di non mettere a rischio il lavoro e l’amore insieme. Parlando nello specifico della vita di coppia, potrebbe esserci un problema fisico che ha rallentato la relazione, dunque evitate le distrazioni e concentratevi sul vostro rapporto. Un consiglio: evitate azzardi dal punto di vista economico.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Pesci

Prudenza prima di tutto. Evitate di fare il classico “passo più lungo della gamba”. Non è un buon momento dal punto di vista sentimentale. Le storie neo-nate stanno vivendo un momento di revisione, mentre quelle consolidate vengono messe in dubbio. Su tutte la domanda è: il mio partner è davvero quello giusto? A voi la risposta. Quanto al lavoro, vi consigliamo di tenere i nervi saldi. Se potete, organizzate una bella vacanza per ripendervi un po’, altrimenti fate attenzione a non far scoppiare le tensioni. Non vi conviene metttervi contro qualcuno.

