Ostia, esplosione al locale di poké: giallo sull’atto

Esplosione all’alba, ad Ostia, presso un locale che offre poké, la pietanza a base di riso e altri ingredienti molto in voga questa estate. Il boato fortissimo ha svegliato i residenti in zona parco di via Pietro Rosa. La polizia indaga sul fatto, considerando che i titolari del locali non hanno mai ricevuto minacce di alcun tipo. L’esplosione ha comunque provocato danni, in particolare a due vetrine del locale ma anche all’interno dello stesso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia con la squadra della scientifica impegnata a recuperare elementi utili per le ricostruzione del fatto. Considerando che i proprietari hanno riferito di non avere alcun sospetto, si lavora anche all’ipotesi di una possibile deflagrazione dovuta a un guasto interno.