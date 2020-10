Ostia, Federica Angeli in tribunale per il processo bis contro Armando Spada

Alle 11.30 di questa mattina è andata in scena l’udienza del processo bis in cui Federica Angeli, nota cronista di Repubblica, è stata chiamata per testimoniare contro Armando Spada, accusato di tentata violenza privata per il sequestro e le minacce nei confronti della giornalista nel maggio 2013.

Davanti al tribunale di piazzale Clodio erano presenti la sindaca di Roma Virginia Raggi e una ‘scorta mediatica’ a sostegno di Angeli. “Sempre dalla parte dei giornalisti minacciati”, ha detto il presidente delle Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana) Giuseppe Giulietti, che ha partecipato al sit-in organizatto dall’associazione antimafia #Noi insieme ad articolo 21 e Usigrai. “La prescrizione non fermerà la mia lotta – ha detto la cronista prima di entrare in aula – l’importante è rialzare la testa”.

Mario Bonito