Pagamenti elettronici: multe salate per i commercianti

Ad immaginarla fa un po’ ridere, ma per il governo si tratta di una cosa seria, al punto da comminare sanzioni pecuniarie anche salate.

Stiamo parlando della ‘lotteria degli scontrini’ riservata a quei cittadini ‘virtuosi’, che sceglieranno di pagare i loro acquisti con la moneta elettronica piuttosto che con il contante.

E per rendere il tutto più che serio, come dicevamo, all’interno della bozza del decreto fiscale che stasera passerà al vaglio del Cdm, compare anche una multa per quei commercianti che rifiuteranno il codice fiscale, documento che permetterà ai consumatori di essere ‘sorteggiati’ fra quanti segnalati all’Agenzia delle Entrate.

La sanzione pecunaria oscilla da un minimo di 500 euro fino ad un massimo di duemila.

Guai poi per quanti, tra i commercianti, rifiuteranno il pagamento elettronico: anche in questo caso 30 euro di multa, che aumenterà del 4% rispetto al valore della transazione rifiutata.

Insomma la solita ‘caciara all’italiana’, con l’ipotizzabile fila di clienti spazientiti dal fornaio impelagato nell’obbligato’ – se richiesto – a dover attivare il poss e registrare il documento anche per 2 euro di pizza bianca! Questo però dovrebbe scoraggiare la lotta all’evasione!

Max