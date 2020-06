Palermo, una rissa a Mondello finisce nel sangue: due giovani ricoverati in codice rosso

Nella serata di ieri due gruppi di ragazzi si sono affrontati a Mondello, nota borgata marinara di Palermo, tra piazza Valdesi e viale Regina Elena. Lo scontro è avvenuto poco dopo mezzanotte, secondo le prime testimonianze una trentina di giovani sono stati coinvolti.

Due ragazzi sono rimasti feriti: uno per una presunta perforazione del polmone, l’altro per una ferita al fianco. In entrambi i i casi provocate da un’arma da taglio. Ancora da verificare i motivi che hanno portato alla maxi rissa avvenuta nei pressi di una nota gelateria della zona.

Gli agenti hanno già raccolto immagine e testimonianze per cercare di ricostruire la vicenda. I due ragazzi feriti, fanno sapere gli inquirenti, non. Sono in pericolo di vita, anche se entrambi trasportati in ospedale in codice rosso.