Palinsesti Discovery 2020/2021: Real Time senza Amici e con Sex Clinic, l’amore dopo il carcere. Novità,

Nel corso della presentazione di oggi 7 Luglio 2020 dei palinsesti Discovery 2020/2021 spuntano alcune novità, alcune conferme e anche degli abbandoni dolorosi: se arriva la new entry Ti spedisco in Convento c’è il saluto ad Amici su Real Time: mentre Bake Off ottiene la conferma e arriva una novità intrigante, quella di Sex Clinic.

Andiamo a scoprire tutto insieme sulle novità dei palinsesti Discovery per il 2020/2021.

Palinsesti Discovery 2020/2021: le novità e le conferme

Bake Off è da ritenersi quasi una sorta di apripista, dal momento che anche per la 2020/2021, il famoso programma di Real Time apre i battenti già venerdì 4 settembre.

Confermati poi, nel corso della presentazione dei palinsesti Discovery, anche altri titoli di punta del canale 31, insieme ad alcune novità. Ecco cosa succede.

Real Time: cosa andrà in onda in autunno

L’ottava edizione del noto e sopra citato talent conta sull’ingresso nel cast di una new entry, ovvero Csaba dalla Zorza, che andrà ad affiancare i confermati Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara.

Alla conduzione ancora Benedetta Parodi, con il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcor verrà ispirato ai paesaggi dei dipinti di Paul Gauguin.

La nomina del nuovo miglior pasticcere italiano lascerà spazio nei venerdì sera di dicembre all’edizione natalizia di Junior di Bake Off, condotta da Flavio Montrucchio, che sarà anche il volto di Bake Off – Dolci sotto un Tetto a gennaio.

Finito il ciclo Bake Off, ci sarà il prossimo anno Cake Star, con Carrara e Katia Follesa.

A settembre torna anche con una nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia, con gli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini e a quella di Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio, che farà bis a gennaio.

Conferme per settembre la nuova edizione di La Clinica per Rinascere – Obesity Center Caserta e pronta al lancio in autunno la new entry, Sex Clinic, da Channel 4, con dei veri “sexy esperti” che risponderanno a tutte le domande dei pazienti, provando a risolvere i loro problemi legati al sesso, rompendo ogni tabù attraverso la scienza medica.

E ancora poi in autunno partirà la novità “estrema” Love after Lock Up, con degli amici di penna che incontreranno il proprio ipotetico futuro coniuge per la prima volta, dopo che questi è stato scarcerato. E a ottobre ecco ancora L’Atelier delle Meraviglie, già presentato su Dplay Plus, con la Famiglia Celli, mentre a novembre tornerà anche Vite al Limite.

Nell’access prime time da settembre, poi, il ritorno di Cortesie per gli Ospiti, con Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas ambientato in terrazze e giardini, per raccontare la vita dopo il lockdown.

In seconda serata da settembre il grande ritorno de la famiglia Polese con Il Castello delle Cerimonie e Il Salone delle Meraviglie di Federico (Fashion Star) Lauri, protagonista nel 2021 anche del nuovo programma Beauty Bus: in giro in un van – salone da parrucchiere per rispondere alle chiamate di donne e ragazze disperate.

Real Time: cosa andrà in onda nel 2021

Per il 2021 Enzo Miccio si sposterà in Puglia con il suo Abito da Sposa cercasi, mentre cinque ragazze italiane tra i 18 ed i 23 anni saranno protagoniste della versione nostrana di Ti Spedisco in Convento, abbandonando alcool, fidanzati, social media e smartphone per convivere con delle suore.

Nel nuovo anno ritorno pure per La Dottoressa Schiacciabrufoli e partirà anche la novità assoluta Ti Spazzo in due: protagoniste le donne della famiglia Paglionico, unite in un’impresa di pulizie a gestione familiare.

E a concludere, Katia Follesa e Angelo Pisani saranno i protagonisti di una nuova serie originale Social Family, che miscela il racconto della vita reale con una chiave comedy.