Palinsesto 2020/2021 Food Network e Home&Garden Tv, Giallo e DPlay Plus, cosa vedremo e quando

Palinsesto 2020/2021 Food Network e Home&Garden Tv, Giallo e DPlay Plus, cosa...

Nelle ore in cui i principali palinsesti tv, specialmente dei canali a tema, vengono rivelati con l’entusiasmo di chi si prepara a una stagione ricca di spunti, non potevamo mancare le ‘pagine’ dedicate a quelli che sono i programmi e le novità e le conferme di alcuni network specifici e a tema: come Food Network e Home&Garden Tv.

Che cosa prevede il Palinsesto 2020/2021 di Food Network e Home&Garden Tv? Andiamo a scoprirlo insieme.

Palinsesto 2020/2021 Food Network e Home&Garden Tv: quali programmi ci aspettano

Food Network, per la stagione che verrà vanta tanti ritorni. Le novità avranno un filo comune: il racconto dei sapori del Sud. Giusina in cucina si trasforma una vera e propria serie. La famiglia Polese parlerà delle ricette della tradizione campana.

Invece Home & Garden Tv lancerà titoli internazionali, ma anche con alcuni protagonisti italiani come Paola Marella e Manuel Casella.

Palinsesto 2020/2021 su Giallo e DPlay Plus,

Nel mentre su Giallo arriva Alexandra, figlia di Gerard Depardieu, Julie, e la nuova stagione, da settembre, di Profiling.

Quanto a DPlay Plus, ecco i nuovi titoli dedicati ai grandi casi di cronaca che hanno scosso il nostro Paese, quale L’omicidio Varani, Il caso Elisa Claps, Via Poma e interviste esclusive a Massimo Giuseppe Bossetti, in Bossetti – Verità nascoste.

Torna la sit-com The Facchiettis, con le avventure quotidiane di Francesco e Wilma Facchinetti nei nuovi episodi girati dopo l’emergenza.