Papa Francesco “in Vaticano quanto prima”, fa sapere il direttore della sala stampa

Continua la riabilitazione di Papa Francesco dopo l’operazione al colon. Il Pontefice è ancora ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, da dove, domenica, ha recitato l’Angelus affacciato dal decimo piano dell’ospedale.

Dovrà rimanere ancora qualche giorno a riposo, fanno sapere i medici, ma presto tornerà in Vaticano. Lo ha assicurato il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni: “Il Santo Padre continua le cure previste e la riabilitazione, che gli permetterà quanto prima il ritorno in Vaticano”.

“Papa Francesco fra i tanti ammalati incontrati in questi giorni rivolge un pensiero particolare a quanti, allettati, non possono tornare a casa: che possano vivere questo tempo come un’opportunità, anche se vissuta nel dolore, per aprirsi con tenerezza al fratello o alla sorella malati nel letto accanto, con cui si condivide la medesima umana fragilità”, ha fatto poi sapere Bruni.

Domenica scorsa, prima dell’Angelus, Francesco ci ha tenuto a ringraziare tutti: “Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sono contento di poter mantenere l’appuntamento domenicale dell’Angelus, anche qui dal Policlinico ‘Gemelli’. Vi ringrazio tutti: ho sentito molto la vostra vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore!”.