“Papino ti voglio bene”, il saluto del piccolo Francesco al papà vigile urbano: il VIDEO

Bernardo è un vigile urbano, lavora nella Polizia Municipale di Falciano del Massico, in provincia di Caserta, e ogni giorno esce di casa per controllare le ‘Mascherine’. O almeno è quello che crede Francesco, il figlio di 3 anni. I turni di lavoro da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus sono lunghissimi, Bernardo non riposa da 45 giorni e il tempo per stare col piccolo Francesco è sempre meno.

“Papino vai a controllare le ‘Mascherine’?”, è il saluto con cui ogni giorno il ragazzino saluta il papà, pronto ad andare a lavoro. Poi quando l’auto della Polizia Municipale si ferma all’incrocio della via di casa Francesco si affaccia dal balcone e urla: “Papino, ti voglio bene. Papino quando vieni? Io gioco un pochino con nonna e nonno”.

Durante il giorno gioca con la mamma o con i nonni in giardino, quando vede un fiore chiede se può raccoglierlo per il papà: “Fortunatamente è un ragazzino abbastanza intelligente, ha accettato bene la permanenza prolungata in casa e la madre cerca di sopperire alle sue esigenze giocando spesso con lui”, racconta Bernardo, il papà di Francesco, a Italiasera.it.

“Papino quando vieni?”

Da quando è iniziata l’emergenza Bernardo si è trovato a fronteggiare una situazione complicata: “Da noi all’inizio la situazione si era messa male con un preoccupante inizio di focolaio. Abbiamo stretto i denti e con il COC Comunale abbiamo blindato il Paese seguendo alla lettera tutti i DPM e le Ordinanze della Regione Campania”.

I trasgressori non mancano, anche se con le adeguate contromisure le violazioni sono state ridotte: “Abbiamo avuto dei problemi soprattutto nei giorni di Pasqua e Pasquetta da parte di cittadini proveniente dall’esterno tipo Napoli – Caserta – Formia – Cassino”.

Continua Bernardo: “Al riguardo con una ordinanza Sindacale abbiamo chiuso tutti i maggiori varchi di entrata al paese con grossi balloni di fieno. La cosa ha avuto successo anche perché il paese si presta a scampagnate fuori porta avendo nel suo territorio un bellissimo lago Riserva Naturale Regionale (Lago di Falciano del Massico) una bellissima montagna di 1000 Mt. con boschi verdeggianti ed il mare a 3 Km”.