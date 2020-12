Parenti Impianti, gli interventi di manutenzione programmata

Nel campo della gestione degli impianti di elevazione e degli ascensori in generale, esistono alcuni grandi marchi o, per meglio dire, delle particolari aziende che non solo si sono costruite un nome specifico ma, nel corso della loro lunga e prestigiosa carriera, hanno fatto in modo di dimostrare con picchi di professionalità ed abnegazione, in che modo si debbano portare avanti tutti quei lavori per esempio di manutenzione che fanno capo alla programmazione necessaria degli impianti stessi. E uno dei ‘nomi’ che si possono fare in tal senso è quello di Parenti Impianti.

Parenti Impianti, una delle aziende che nel campo degli interventi strutturali per ascensori e elevatori svolge attività tra le più complesse e apprezzate da clienti e specialisti del settore, e realizza una vasta serie di iniziative anche in ambito di manutenzione programmata, conservativa e correttiva. L’obiettivo, ovviamente, è quello di assicurare il totale assolvimento e il regolare funzionamento di ogni parte dell’ascensore e permettere all’impianto la massima efficienza nel tempo.

Per la manutenzione degli impianti a norma del DPR 162/99, si indica tra le altre cose la presa in carico del controllo con una visita iniziale per comprendere al meglio lo stato di conservazione, le caratteristiche tecniche e le condizioni di sicurezza dello strumento, in base al quale si programma appunto da parte del team di Parenti una manutenzione specifica tanto conservativa quanto correttiva. Anche in questo caso il target è quello di assicurare il perfetto e regolare funzionamento di ogni componente dell’ascensore e permettere all’impianto la massima efficienza.

La manutenzione programmata viene compiuta, ovviamente, da personale tecnico qualificato, fornito di patentino, e in grado di intervenire su ogni modello di impianto.

Tra le altre cose, importante è anche la pratica del Pronto intervento: si sta parlando della risposta e l’invio del tecnico da parte della nostra impresa ad ogni chiamata che segnali un guasto, un mal funzionamento, una qualche giustificata richiesta.

Articolo sponsorizzato da Parenti Impianti s.r.l.