Pasquetta 2020: come fare gite, picnic e passeggiate senza uscire di casa oggi Lunedì in Albis 11 Aprile nonostante l’isolamento da Coronavirus

Come sappiamo questa volta sarà una pasqua molto diversa dal consueto, perché questo 2020 purtroppo ha portato il mondo, e in Italia in particolare, a dover continuare con l’isolamento e le restrizioni, che ci vietano di uscire di casa.

Pertanto, la tanto amata e apprezzata pasquetta, ovvero il lunedì in Albis che questa volta cade il 13 Aprile come sappiamo non permetterà a nessuno di fare gite fuori porta magari andando al mare, o in montagna, o nei parchi pubblici o, comunque, in ogni caso, uscire di casa.

Ma chi l’ha detto che non ci si può divertire lo stesso e non si possono fare gite a Pasquetta quest’anno? Nessuno ovviamente sta dicendo di trasgredire le regole e commettere un gravissimo errore, per la salute propria e degli altri.

Ribadiamo: non si deve uscire di casa, perché la pandemia da coronavirus non è finita. Ma questo non significa che non si possano fare picnic o gite alternative o anche delle vere passeggiate restando in casa.

Ecco, infatti, per chiunque voglia divertirsi a pasquetta delle possibili idee per scampagnate alternative e per passare il tempo divertendosi, allontanando un po´ la paura, le pressioni e la routine degli isolamenti.

Pasquetta 2020: come fare gite, picnic e passeggiate senza uscire di casa oggi Lunedì in Albis

Volete fare delle passeggiate, dei pic nic, e delle piccole gite in questa pasquetta 2020 ma ovviamente non potete perché ci sono le restrizioni per il coronavirus?

Ebbene, potete comunque trovare delle alternative. Quali? La più semplice, ovvia e facile da intuire é quella di utilizzare il vostro giardino di casa, se ovviamente ne avete uno.

Piccolo o grande che sia, si adatta in modo perfetto per fare un bel barbecue, una grigliata, mangiare all’aperto e divertirsi con i propri stretti cari con sui si sta condividendo la quarantena.

Se ovviamente non avete un giardino, non significa che le vostre opzioni, anche se ridotte, non siano altrettanto valide.

Per esempio, basta avere un balcone e piazzarci su un bel set da picnic. Una coperta, del buon cibo preparato in casa, ovviamente, e perché no, qualche buonissimo dolce di cioccolato e pastiere e colombe pasquali a tutta forza. Bello no?

Importante é stare insieme a chi si ama e, se chi si ama é lontano e separato da questo isolamento é sempre possibile fare una videochiamata e scambiarsi auguri e magari fare dei giochi insieme a distanza.

Sono proprio i giochi da tavolo o quelli online degli importanti momenti di svago che possono aiutarvi a distrarvi. Certo, direte, per chi non ha un giardino come si può anche solo simulare una passeggiata, una gita?

Accanto alla forza del pensiero, si stimola quella della virtualità. Infatti, é possibile accedere a programmi di viaggio interattivo e virtuali, app che fanno visitare musei o piazze virtuali, luoghi storici e archeologici e, insomma, poter fare il giro del mondo senza dover neanche sprecare ore di traffico lungo le strade, imbottigliati tra le auto.

E magari vedere panorami di montagna, di mare, e farsi dei selfie virtuali. In fondo, il mondo a portata di clic é un mondo meno distante, no?