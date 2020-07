Patric morde Donati: il VIDEO

Nel corso della partita tra Lecce e Lazio il difensore biancoceleste Patric ha perso la testa e nel corso di una mischia ha morso il braccio di Donati. Lo spagnolo è stato espulso e ha abbandonato il campo. Di seguito il video dell’accaduto.

Patric takes a bite out of Donati. Luis Suarez would be proud. #LecceLazio pic.twitter.com/cAZIiIVpil

— Peter Alegi (@futbolprof) July 7, 2020