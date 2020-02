Pechino Express, chi Annandrea Vitrano: età e vita privata della comica de ‘I soldi spicci’ che fa coppia con Claudio Casisa

Come ogni anno torna Pechino Express, che in questo caso però parte con diversi mesi in anticipo rispetto al solito. Le passate edizioni, infatti, avevano il via da settembre, quella di quest’anno partirà l’11 febbraio. La nuova stagione di Pechino Express sarà condotta ancora da Costantino della Gherardesca e vedrà un nutrito cast variegato.

Tra i concorrenti spicca la presenza di Annandrea Vitrano, diventata nota al grande pubblico grazie ai video pubblicati su internet che l’hanno portata, insieme al compagno Claudio Casisa, a formare il duo comico ‘I soldi spicci’, grazie al quale è riuscita ad arrivare anche sul palco di Colorado. Conosciamo meglio Annandrea Vitrano.

Annandrea Vitrano, Instagram e lavoro

Annandrea Vitrano è nata a Palermo nel 1988, ha 31 anni ed è un’attrice comica. Proprio il sogno della recitazione l’ha spinta a frequentare, dopo la laurea, una scuola di teatro che le ha insegnato tanto sul mestiere che attualmente svolge con grande successo. L’obiettivo era diventare un’attrice drammatica, il percorso l’ha portata poi a sperimentare un nuovo genere che le calza a pennello e che le ha permesso di ottenere più di 100mila follower su Instagram.

Vedendola a Pechino Express la prima domanda che si è portati a porsi è: Annandrea Vitrano è fidanzata con Claudio Casisa? La risposta è sì, che se l’ufficialità è arrivato da non molto tempo. I due infatti compongono il duo comico ‘I soldi spicci’, e altre alla carriera lavorativa li lega anche quella sentimentale. Per capire come Annandrea se la caverà nel suo viaggio ad Oriente non resta che seguire Pechino Express.