PES cambia grafica: nei prossimi capitoli niente FOX Engine

PES cambia pelle, o per meglio dire grafica. Il gioco calcistico di Konami, infatti, su console di prossima generazione non farà più affidamento sul FOX Engine per realizzare il proprio prodotto, ma si affiderà ad un nuovo motore grafico. Ad affermarlo Kei Matsuda di Konami in un’intervista a WinPes.

Matsuda: “In futuro abbiamo in programma di cambiare il motore principale”

Così Matsuda ha parlato dei piani futuri di Konami, che intanto tra pochi giorni, il 10 settembre, rilascerà il suo eFootball PES 2020, che promette di dare filo da torcere alla controparte targata EA: “I nostri piani si concentrano sulla versione del gioco che è rilevante in questo momento”, ha detto Matsuda. “L’aggiornamento di queste tecnologie è un passaggio molto rischioso. Prima di creare o rilasciare qualcosa, è necessario valutare tutti i rischi”.

E ancora: “In futuro abbiamo in programma di cambiare il motore principale, ma ciò non avverrà prima della prossima generazione di console. Nell’attuale generazione il FOX Engine verrà mantenuto. Non stiamo pianificando alcun cambiamento”, ha concluso.