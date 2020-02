‘Piazza pulita’, il sondaggio vede crescere Lega, Pd e Fdi

Come dicevamo l’altro giorno in un’occasione analoga, ormai quella dei sondaggi circa le intenzioni di voto degli italiani, e le loro ‘simpatie’ politiche, sono una costante del Paese.

Stavolta a raccogliere gli umori e le preferenze degli italiani, è toccato alla Index Research, per il programma di Corrado Formigli, ‘Piazzapulita’.

Ebbene, ciò che salta subito agli occhi, è la straordinaria ‘stabilità’ generale (al di la di lievi cali o rialzi), che caratterizza l’intero arco politico nazionale. Intanto, premesso che la Lega in un paio di giorni ha già recuperato quel ‘pochissimo’ perso, anche qui sono il Pd e Fdi a distinguersi per il continuo consenso registrato.

Il M5s stabile sempre più ‘tallonato’ dalla Meloni

Nello specifico, come dicevamo, la Lega recupera uno +0,2%, continuando a confermarsi come il primo partito (ora al 31,1%). Quindi ecco il il Pd, che è arrivato al 20,02%, grazie anche al +0,2% maturato in quest’ultima settimana. Resta invece stabile al terzo posto il M5s (14,2%), ma ‘pesa’ il calo di -0,8% incassato in soli sete giorni. Ben augurante quarto posto per Fdi che segna un +0,3% che, giunto all’11,6%, continua ad avvicinarsi sempre più ai 5 stelle. Stabili, invece Forza Italia (5,9%), ed Italia Viva (4,1%).

Max